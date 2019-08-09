Monos Filmi

09.08.2019 09:54

Kolombiya'nın ormanlarında gerillalık yapan bir grup genç, Kolombiya'da kaçırılan Amerikalı bir doktoru koruma görevini üstlenir. Baktıkları ve sütünden faydalandıkları inekleri yanlışlıkla öldürülünce gençler düşmanla yüzleşmeye ve Amerikalı kadını korumaya mecbur kalırlar.



Yönetmen: Alejandro Landes

Senaryo: Alejandro Landes, Alexis Dos Santos

Oyuncular: Sofia Buenaventura, Julian Giraldo, Karen Quintero, Laura Castrillón, Deiby Rueda, Paul Cubides, Sneider Castro, Moises Arias, Julianne Nicholson, Wilson Salazar, Jorge Román, Valeria Diana Solomonoff

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Monos

Yapımcı Firma: Bord Cadre Films

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Kolombiya, Arjantin, Uruguay, Hollanda

Orijinal Dili: İngilizce, İspanyolca

Filmin Süresi: 102 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 29.11.2019

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Kaynak: InterSinema.com