Monos

Monos

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

28.11.2019 10:07 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:10
Monos

'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

"Monos"

Alejandro Landes'in koltuğunda oturduğu , Arjantin, Hollanda ve Almanya ortak yapımı "Monos", merkezine ideolojiden çok hormonlarının etkisi altındaki ergen kahramanları yerleştiren, fantastik bir savaş ve hayatta kalma hikayesini anlatıyor.

Kolombiya'nın Oscar adayı olan filmde Moises Arias, Julianne Nicholson, Jorge Roman, Sofia Buenaventura ve Julian Giraldo oynuyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Monos
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