Monolit nedir? Monolit nasıl olur?
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Monolit nedir? Monolit nasıl olur?

09.02.2021 16:18 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:22
Monolit nedir? Monolit nasıl olur?

Monolit parçaları dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Tek parçadan oluşan blokları tasvir eden Monolit, sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan oluşmaktadır. Peki, Monolit nedir? Monolit nasıl olur?

Monolit parçaları dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Tek parçadan oluşan blokları tasvir eden Monolit, sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan oluşmaktadır. Son günlerde dünya genelinde alakasız yerlerde dikili halde görüntülenen monolitler,Peki, monolit nedir ve ne anlama gelmektedir? Monolit nedir? Monolit nasıl olur? İşte detaylar haberimizde...

MONOLİT NEDİR?

Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir.

Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir. Sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan olan bu kitleleri, genellikle erozyon açığa çıkarmıştır. Bugün yeryüzündeki en büyük üç monolit Avustralya'da, Meksika'da ve ABD'de bulunuyor. İsim Latince monolithus sözcüğünden gelir ki bu da Yunanca (monolithos) sözcüğünden gelmektedir. İngilizce ve Türkçeye ise Fransızca monolithe sözcüğünden geçmiştir.

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