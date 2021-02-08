Monfils ve Kerber, Avustralya Açık'ın ilk gününde elendi
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Monfils ve Kerber, Avustralya Açık'ın ilk gününde elendi

08.02.2021 10:09 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:09
Monfils ve Kerber, Avustralya Açık'ın ilk gününde elendi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 10 numaralı seribaşı Gael Monfils ve kadınların 23 numaralı seribaşı Angelique Kerber ilk turda elendi.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 10 numaralı seribaşı Gael Monfils ve kadınların 23 numaralı seribaşı Angelique Kerber ilk turda elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gün sabah seansındaki maçların büyük bölümü tamamlandı.

Erkekler dünya sıralamasının 86. basamağındaki Emil Ruusuvuori, 10 numaralı seribaşı Monfils'i yenerek ilk ana tablo karşılaşmasına çıktığı Avustralya Açık'ta 2. tura yükseldi. 21 yaşındaki tenisçi, 4 saate yaklaşan mücadeleyi 3-6, 6-4, 7-5, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-2 kazandı.

Geçen yılın finalisti ve 3 numaralı seribaşı Dominic Thiem, dünya 90'ıncısı Mikhail Kukushkin'i 3-0 (7-6, 6-2, 6-3) yenerek tur atladı.

Erkeklerde 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev, 14 numaralı seribaşı Milos Raonic, 2014 şampiyonu ve 17 numaralı seribaşı Stanislas Wawrinka da adlarını 2. tura yazdırdı.

2016 şampiyonu Kerber'den erken veda

Kadınlarda klasmanın 66 numarası Bernarda Pera, 2016 şampiyonu ve 23 numaralı seribaşı Angelique Kerber'i 2-0'lık (6-0, 6-4) skorla ilk turda turnuvanın dışına itti.

2019 şampiyonu ve 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka, dünya sıralamasının 39. basamağındaki Anastasia Pavlyuchenkova'yı 2-0 (6-1, 6-2) ile geçerek 2. tur bileti aldı.

Avustralya Açık'ı 7 kez kazanan 10 numaralı seribaşı Serena Williams'ın yanı sıra 15 numaralı seribaşı Iga Swiatek ve 19 numaralı seribaşı Marketa Vondrousova da rakiplerini yenerek yollarına devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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