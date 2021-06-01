Mondi Grup Olmuksan'ı satın alma işlemini tamamladı
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Mondi Grup Olmuksan'ı satın alma işlemini tamamladı

Mondi Grup Olmuksan'ı satın alma işlemini tamamladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Birleşik Krallık merkezli ambalaj malzemeleri ve kağıt üreticisi Mondi, tüm koşulların yerine getirildiğini ve Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret hisselerinin yüzde 90.38'inin, International Paper'dan toplam 66 milyon euro bedelle satın alımını tamamladığını duyurdu.

Birleşik Krallık merkezli ambalaj malzemeleri ve kağıt üreticisi Mondi, tüm koşulların yerine getirildiğini ve Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret hisselerinin yüzde 90.38'inin, International Paper'dan toplam 66 milyon euro bedelle satın alımını tamamladığını duyurdu.

Mondi'den yapılan açıklamaya göre, şirketin işletme değeri yüzde 100 bazda yaklaşık 88 milyon euro olarak belirlendi.

Açıklamada, "Olmuksan, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenen, Türkiye'nin önde gelen ve köklü bir oluklu ambalaj oyuncusudur. Beş tesisten oluşan ağı, yiyecek, içecek, tarım ve endüstriyel uygulamalar için yüksek kaliteli sürdürülebilir ambalajlarla çok çeşitli bir müşteri tabanına sahip" denildi.Mondi Grup İcra Kurulu Başkanı Andrew King, satın alma ile ilgili olarak şunları söyledi:  "Hızla büyüyen Türkiye oluklu mukavva pazarındaki konumumuzu önemli ölçüde güçlendiren ve bölgedeki mevcut ve yeni müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri genişleten bu satın almayı tamamlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Olmuksan ekibini Mondi'de ağırlamayı dört gözle bekliyoruz."Mondi şimdi, şirkette kalan ve sahip olmadığı yüzde 9.62'lik hisseyi satın almak için "zorunlu bir ihale teklifi" başlatacak.Açıklamada, Mondi şöyle tanıtıldı: "Mondi, tasarım gereği sürdürülebilir olan yenilikçi ambalaj ve kağıt çözümleri üreterek daha iyi bir dünyaya katkıda bulunan, ambalaj ve kağıtta küresel bir liderdir. "İşletmemiz, ormanları yönetmekten ve kağıt hamuru, kağıt ve plastik film üretmekten, etkili endüstriyel ve tüketici ambalaj çözümlerini geliştirmeye ve üretmeye kadar değer zinciri boyunca entegre edilmiştir. "Sürdürülebilirlik, stratejimizin merkezinde yer alır ve iş yapma şeklimize özgüdür. En sürdürülebilir çözümü bulmak için doğru soruları sorduğumuz müşteri odaklı yaklaşımımız EcoSolutions ile sektöre liderlik ediyoruz. "Mondi 2020'de 6.66 milyar euro ciroya ve 1.35 milyar Euro FAVÖK'e (faiz, amortisman ve vergi öncesi kar) ulaştı."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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