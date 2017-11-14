Mondelēz Gönüllüleri Koştu, Çocukların Dilekleri Gerçek Oldu!

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda Make A Wish / Bir Dilek Tut Türkiye Derneği yararına koşan 39 kişilik RUNDELEZ ekibi, topladıkları 21.000 TL bağışla 3 çocuğun hayalinin gerçekleşmesini sağlayacak.

12 Kasım'da gerçekleşen maratona, her hafta sonu Caddebostan sahilinde ve Belgrad Ormanı'nda gerçekleştirdikleri düzenli antrenmanlarla yoğun bir şekilde hazırlanan Mondelēz gönüllüleri, şirket içinde 8.000 TL bağış topladı. Mondelēz International Türkiye de aynı tutarda bağış yaptı. Yarış sonunda toplanan 21.000 TL ile 3 çocuğun hayali gerçek olacak.

Dernekte halen dileklerinin gerçekleşmesi için bekleyen 198 çocuk bulunuyor. Bir çocuğun dileğinin gerçekleşmesi için gereken tutar ise yaklaşık 7.000 TL.