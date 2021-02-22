Monday ne demek? Monday anlamı ne?
22.02.2021 08:54 | Son Güncelleme: 22.02.2021 08:57
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Monday, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Monday ne demek? Monday anlamı ne? İşte, Monday kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Monday kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Monday anlamı ne? Monday ne demek?
MONDAY NE DEMEK?
Monday kelimesi İngilizce'dir ve "Pazartesi" demektir.