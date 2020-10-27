Monchengladbach - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Bugün grupların 2. maçları oynanacak. Peki Monchengladbach - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların ikinci karşılaşmalarının müsabakaları oynanacak. Peki Monchengladbach - Real Madrid maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

MONCHENGLADBACH - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Monchengladbach - Real Madrid maçı 27 Ekim Salı günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

MONCHENGLADBACH - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Monchengladbach - Real Madrid maçını Bein Sports 1 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında da yayınlanacak.

MONCHENGLADBACH - REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Borussia Park, Monchengladbach'da oynanacak.