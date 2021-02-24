Monchengladbach - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz ve ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 2. tur karşılaşmaları oynanacak. Peki Monchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün 2. tur mücadeleleri oynanacak. Peki Monchengladbach - Manchester City maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

MONCHENGLADBACH - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Monchengladbach - Manchester City maçı 24 Şubat Çarşamba günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

MONCHENGLADBACH - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Monchengladbach - Manchester City maçını Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarından izleyebilirsiniz.

MONCHENGLADBACH - MANCHESTER CITY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Borussia Park, Monchengladbach'da oynanacak.