Monchengladbach - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz ve ücretsiz izlenecek mi?
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Monchengladbach - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz ve ücretsiz izlenecek mi?

24.02.2021 22:39 | Son Güncelleme: 24.02.2021 22:43
Monchengladbach - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz ve ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 2. tur karşılaşmaları oynanacak. Peki Monchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün 2. tur mücadeleleri oynanacak. Peki Monchengladbach - Manchester City maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

MONCHENGLADBACH - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Monchengladbach - Manchester City maçı 24 Şubat Çarşamba günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

MONCHENGLADBACH - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Monchengladbach - Manchester City maçını Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarından izleyebilirsiniz.

MONCHENGLADBACH - MANCHESTER CITY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Borussia Park, Monchengladbach'da oynanacak.

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