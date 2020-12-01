Monchengladbach - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
01.12.2020 10:51 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:55
2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Bugün gruplarda 5. haftanın 1. maçları oynanacak. Peki Monchengladbach - Inter maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 5. hafta ilk karşılaşmaları oynanacak. Peki Monchengladbach - Inter maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?
MONCHENGLADBACH - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Monchengladbach - Inter maçı 1 Aralık Salı günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.
MONCHENGLADBACH - INTER MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Monchengladbach - Inter maçını Bein Sports Max 1 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarında da yayınlanacak.
MONCHENGLADBACH - INTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Borussia Park, Monchengladbach'da oynanacak.