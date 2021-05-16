Monaco - Rennes Ligue 1 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Maçın hakemleri kimler?

Fransa Ligue 1'de haftanın maçları bugün başlıyor. Sezonun sondan 2. maçları bugün oynanacak. Bugün oynanacak maçlardan birisi Monaco - Rennes maçıdır. Peki Monaco - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?