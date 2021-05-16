Monaco - Rennes Ligue 1 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Maçın hakemleri kimler?
Fransa Ligue 1'de haftanın maçları bugün başlıyor. Sezonun sondan 2. maçları bugün oynanacak. Bugün oynanacak maçlardan birisi Monaco - Rennes maçıdır. Peki Monaco - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
Ligue 1 maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam oynanacak karşılaşmalardan birisi Monaco - Rennesmaçıdır. Peki Monaco - Rennesmaçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
MONACO - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Monaco - Rennes maçı 16 Mayıs Pazar günü (bu akşam) saat 22:00 'da başlayacaktır.
MONACO - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Monaco - Rennes maçı Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarında yayınlanacaktır.
MONACO - RENNES MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Louis II Stadı'da, Monaco Stadyumu'nda oynanacak.