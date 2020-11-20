Monaco-PSG maçı ne zaman saat kaçta? Monaco-PSG hangi kanalda? Monaco-PSG şifresiz canlı izle!
20.11.2020 10:44 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:48
Fransa Ligue 1 maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Monaco-PSG maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Monaco-PSG maçı hangi kanalda? Monaco-PSG şifresiz canlı izlenecek mi? Monaco-PSG maçı ne zaman, saat kaçta?
Gruptan çıkma mücadelesini yarışını yakından ilgilendiren maçta Monaco-PSG ile karşı karşıya gelecek. Peki, Monaco-PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco-PSG maçı hangi kanalda, hakemi kim? Monaco-PSG şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar haberimizde...
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MONACO-PSG MAÇI HANGİ GÜN?
Monaco-PSG Maçı 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak.
MONACO-PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
Monaco-PSG Maçı 23:00'de başlayacak.
MONACO-PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Monaco ile PSG arasındaki Fransa Ligue 1Maçı Louis II Stadı, Monaco'da oynanacak.