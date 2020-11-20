Monaco-PSG maçı ne zaman saat kaçta? Monaco-PSG hangi kanalda? Monaco-PSG şifresiz canlı izle!

Fransa Ligue 1 maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Monaco-PSG maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Monaco-PSG maçı hangi kanalda? Monaco-PSG şifresiz canlı izlenecek mi? Monaco-PSG maçı ne zaman, saat kaçta?