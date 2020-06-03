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Monaco'nun yıldızı Balde'den anlamlı yardım

Fransız ekibi Monaco'da forma giyen forvet oyuncusu Keita Balde, 200 mevsimlik işçinin gıda, konaklama ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılayarak örnek bir davranışa imza attı.

Monaco'nun yıldızı Balde'den anlamlı yardım
03.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:39

Fransız ekibi Monaco'da forma giyen forvet oyuncusu Keita Balde, 200 mevsimlik işçinin gıda, konaklama ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılayarak örnek bir davranışa imza attı.

İspanya'nın Katalonya bölgesinde doğan 25 yaşındaki futbolcu, bu bölgede mevsimlik olarak çalışan çoğu Senegalli 200 işçiye sahip çıktı.

Kendisi de Senegal asıllı olan Balde, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yiyecek bulamadan sokaklarda yatıyorlardı. Günde 12 saat çalışıyorlar, koronavirüs nedeniyle durmuyorlar. Gıda, konaklama ve kıyafet ihtiyaçlarına yardımcı oldum. Bunu gizlice yapmak isterdim ama onlara kalacak yer bulabilmek için paylaşmak zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

Balde, Senegal'de koronavirüsle mücadele için daha önce 17 bin avro bağışlamıştı.

Barcelona'nın altyapısından yetişen Balde, Lazio'da 4 sezon forma giydikten sonra 2017 yazında Monaco ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Senegal Milli Takımıyla 30 maça çıkan Balde, 5 gol attı.

Kaynak: AA

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