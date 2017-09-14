Monaco, Leipzig Deplasmanından Puanı Çıkardı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2017-2018 sezonu grup maçlarının ikinci gününde 8 karşılaşma oynandı.

Monaco, Leipzig Deplasmanından Puanı Çıkardı

Monaco, Leipzig deplasmanından puanı çıkardı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2017-2018 sezonu grup maçlarının ikinci gününde 8 karşılaşma oynandı.

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun açılışının ikinci gününde E, F, G ve H gruplarında 8 karşılaşma tamamlandı.

G Grubu'nda Beşiktaş, konuk olduğu Porto'yu 3-1 yendi. Gruptaki diğer maçta Leipzig ile Monaco 1-1 berabere kaldı.

Son şampiyon Real Madrid ağırladığı APOEL'i 3-0 yendi. Real Madrid'in gollerini 12 ve 51. (penaltıdan) dakikalarda Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 61. dakikada Sergio Ramos kaydetti.

Maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumları şöyle:


E Grubu:


Liverpool (İngiltere) - Sevilla (İspanya): 2-2

Maribor (Slovenya) - Spartak Moskova (Rusya): 1-1


F Grubu:

Feyenoord (Hollanda) - Manchester City (İngiltere): 0-4


Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Napoli (İtalya): 2-1


G Grubu:

Leipzig (Almanya) - Monaco (Fransa): 1-1

Porto (Portekiz) - Beşiktaş: 1-3


H Grubu:

Real Madrid (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-0

Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-1

Aynı başlıkta

Şampiyonlar Ligi

Son 16 Turu"

Real MadridEkipRB LeipzigEkipCristiano RonaldoSporcu