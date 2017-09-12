Monaco, İstanbul'a Taraftar Getirmiyor

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden Monaco, İstanbul'da oynanacak rövanş karşılaşmasına seyirci getirmeme kararı aldığını açıkladı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda mücadele edecek olan Beşiktaş'ın Fransız rakibi Monaco, 1 Kasım'da Vodafone Stadyumu'nda oynanacak rövanş karşılaşmasına taraftar götürülmeyeceğini açıkladı. Fransız temsilcisi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "1 Kasım'da Beşiktaş ile İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 4. maçına seyirci götürülmeyecek. Deplasman maçı için bilet satışı olmayacak" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL