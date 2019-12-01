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Monaco ile Paris Saint-Germain maçına yağış engeli

Ligue 1'de Monaco ile Paris Saint-Germain arasında bugün oynanması planlanan müsabaka olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

01.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:41
Monaco ile Paris Saint-Germain maçına yağış engeli

Ligue 1'de Monaco ile Paris Saint-Germain arasında bugün oynanması planlanan müsabaka olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.


Fransa Ligue 1'de maçlara yağmur engeli yaşandı. Ligin 15. haftasında Monaco ile Paris Saint-Germain, bugün TSİ 23.00'de II. Stade Louis Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekti. Bölgedeki yoğun yağışlardan dolayı müsabaka oynanamayacak. Lig kurulu, olumsuz hava koşulları nedeniyle maçın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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