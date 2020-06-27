Monaco, Hollandalı genç futbolcu Anthony Musaba'yı transfer etti Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı.

Monaco Kulübü, 19 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu Musaba ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığını ve imzanın transfer dönemi başladığında resmileşeceğini duyurdu.

Fransa basınında yer alan haberlerde, Musaba'nın transferi için yaklaşık 2 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği öne sürüldü.

Vitesse'nin altyapısından yetişen Musaba, geçen sezon transfer olduğu NEC Nijmegen'de 26 maça çıkarak 9 gol atmıştı.

Kaynak: AA