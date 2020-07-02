Monaco, Henry Onyekuru'yu geri çağırdı
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Monaco, Henry Onyekuru'yu geri çağırdı

Galatasaray'ın devre arasında Fransa ekibi Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı Henry Onyekuru, sözleşmesinin 1 Temmuz itibariyle sona ermesinin ardından kulübü tarafından geri çağrıldı.

Monaco, Henry Onyekuru'yu geri çağırdı
02.07.2020 19:42 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:45

Galatasaray'ın devre arasında Fransa ekibi Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı Henry Onyekuru, sözleşmesinin 1 Temmuz itibariyle sona ermesinin ardından kulübü tarafından geri çağrıldı.

Galatasaray'da kiralık olarak kadroda yer alan Henry Onyekuru'nun sözleşmesinin 1 Temmuz'da sona ermesinin ardından kulübü Monaco, genç futbolcuyu geri çağırdı. Korona virüs salgını nedeniyle ligleri tamamlanan Fransa'da Monaco, yeni sezon hazırlıklarında Onyekuru'nun yer almasını istediği için genç futbolcunun gelmesini istedi.

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcunun sezonun geri kalanında oynaması için Monaco ile görüşmeleri başlattı.

Devre arasında takıma katılan Onyekuru, oynadığı 12 resmi müsabakada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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