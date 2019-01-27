Monaco, Gelson Martins'i Kiraladı

Fransa'nın Monaco takımı, İspanya ekibi Atletico Madrid'den Portekizli futbolcu Gelson Martins'i kiraladı.

Monaco Kulübü, 23 yaşındaki Martins'in sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Atletico Madrid'in sezon başında Portekiz'in Sporting Lizbon ekibinden bedelsiz olarak transfer ettiği Martins, İspanya'da fazla forma şansı bulamadı.

Hücum hattının kanatlarında görev yapan Martins, bu sezon Atletico Madrid'de 12 maça çıktı ve bir gol attı.

Kaynak: AA