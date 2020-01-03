Monaco’dan ikinci kez kovulan Leonardo Jardim: “Ben kurban değilim!”

03.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:14

Portekizli teknik adam, Monaco’nun başına ilk olarak 2014 yazında geldi. 11 Ekim 2018’e dek görevinde kaldı. Takımı bu süre içinde, 2016-2017 sezonunda ligi Paris Saint Germain’in önünde şampiyon olarak tamamladı, aynı sezon Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kadar ilerledi. Üstelik o Monaco takımından Kylian Mbappe, Benjamin Mendy ve Bernardo Silva gibi günümüzün en gözde futbolcuları çıktı.

Ancak 2018-2019 sezonuna iyi başlayaman Monaco’da fatura Jardim’e kesildi. Jardim’den sonra göreve Thierry Henry getirildi. efsane Fransız futbolcu, 3,5 ayda başarılı bir grafik sergileyemeyince görevinden oldu.

Henry’den sonra çare bir kez daha Jardim’de bulundu. 27 Ocak 2019’da teknik direktörlük koltuğu Jardim’e teslim edildi. İkinci Jardim dönemi ise yaklaşık bir yıl sürdü. Geçen hafta içerisinde, 28 Aralık 2019’da Jardim’in ikinci kez kovulduğu kamuoyuyla paylaşıldı.

45 yaşındaki Portekizli, bu sürecin ardından Fransa’nın en ünlü ve prestijli spor gazetesi l’Equipe’e deyim yerindeyse içini döktü. Jardim, söyleşi yapmaktaki amacının bazı gerçekleri söyleyerek Monaco kulübünün yolunda sakince ilerlemesini sağlamak olduğunu ifade etti.

“Başkan (Dimitri Rybolovlev) beni aradığında Monaco zor durumdaydı (Ligdeki 22 maçta 15 puan almıştı). Sezon sonunda başkanın arzu ettiği hedeflere ulaştık. Ancak bu sezon, herkesin bildiği gibi, takımı ağustos ayının sonuna dek kuramadık.” diyerek, transfer döneminde işlerin yolunda gitmemesinden memnun olmadığınu dile getirdi Jardim. Portekizliye göre bunun sorumlusu ise kulüp yönetimine geçtiğimiz şubat ayında başkan yardımcısı olarak katılan Oleg Petrov:

“Kulübün başkan yardımcısı transfer sürecinde sorumluluk almıştı. Ancak onun tecrübe eksikliğinden ve başka şeylerden dolayı transferde geç kalındı.”

Jardim, kovulmayı beklemediğini söylerken ilginç tespitlerde de bulundu: “İlk beş haftada iki puan aldıktan sonra sonraki 13 maçta 26 puan aldık. Maç başına iki puan eder. Bu yüzden Noel’de alınan karara (kovulmaya) oldukça şaşırdım. Sportif açıdan hedeflerimize ulaşmıştık. Eğer puan kaybediyorsak bundaki tek sorumluluk teknik ekibe ait değildi.”

Petrov, -Jardim’in düşüncelerine göre- Portekizli teknik adamı, kulübün başkanı Rybolovlev’in adamı olarak gördüğü için sorunlar yaşanmış ve Jardim’in görevden alınmasına kadar giden problemler bu görüşten kaynaklanmış: “Bazı insalar vardır ki, bazı şeyleri oldukları gibi görmeyi istemezler ya da göremezler. Benim için mesele basit: Kulübe başkan Rybolovlev’in isteği üzerine geldim. Ardından iyi bir seri yakaladık (Ligde 10 maç yenilmediler). Sonrasında, şubat ayında Petrov kulübe entegre oldu. Açıkçası, benim açımdan bakacak olursak, hiçbir zaman Petrov’un antrenörü gibi hissetmedim. Onun gözünde ben her zaman başkanın adamıydım. Alınan karar, yani kulüpten gönderilmem biraz da bunun sonucu.”

Jardim’in bu cevabının ardından söyleşiyi yapan Regis Dupont, teknik adama “Yani siz Petrov’un kulüpteki gücünün kurbanı mı oldunuz?” sorusunu yöneltiyor. Jardim ise kendisinin kurban olmadığı görüşünde: “Ben kurban değilim. Bu söyleşi, siz Fransızların söylediği gibi, kiliseyi şehrin orta yerine koymak için yapılıyor. Ortada bir güç mücadelesi yok. Bazıları benim kulübe 20 kişiyi soktuğuma inanıyor. Hâlbuki ben yalnızca dört kişiyi işe aldım. Dört tane Portekizli teknik görevli... Bir fazla bile değil. Benim sorunum sahadaydı. Oyuncuları arzu edilen kaliteye getirmek ve onların maçları kazanmayı istemesini sağlama konusunda sorunlarım vardı.”

Jardim’in açıklamaları Fransa ve Avrupa futbol basınında ses getireceğe benziyor. Jardim şu an için herhangi bir kulüple anlaşmış değil. Monaco ise Jardim’in ardından teknik direktörlük görevine, son olarak İspanya Milli Takımı’nda Luis Enrique’nin yardımcılığını ve bir süre milli takımın teknik direktörlüğünü yapan Robert Moreno’yı getirdi. Monaco ile Moreno’nun anlaşması 2,5 yıllık.