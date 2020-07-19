Monaco'da Niko Kovac dönemi Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco'da Robert Moreno'dan boşalan teknik direktörlük görevine Niko Kovac getirildi.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco'da Robert Moreno'dan boşalan teknik direktörlük görevine Niko Kovac getirildi.

Monaco Kulübü, 48 yaşındaki Hırvat teknik direktör Kovac ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kovac, daha önce Hırvatistan Milli Takımı ve Almanya'nın Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih ekiplerini çalıştırmıştı. Kovac yönetimindeki Bayern Münih, 2018-2019 sezonunda lig, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupa zaferleri yaşamıştı.

Ligue 1'de Monaco, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erken sonlandırılan 2019-2020 sezonunu 40 puanla 9. sırada tamamlamıştı.

Kaynak: AA