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Monaco'da Kovac dönemi sona erdi

Monaco'da Kovac dönemi sona erdi
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Monaco'da teknik direktör Niko Kovac ile yollar ayrıldı.

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Monaco'da teknik direktör Niko Kovac ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 50 yaşındaki Hırvat teknik adamın görevine son verildiği ve yeni teknik direktör gelene kadar Stephane Nado'nun takımı çalıştıracağı kaydedildi.

2020 yılının temmuz ayında Monaco'da göreve başlayan Kovac, 74 maçta 42 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı.

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AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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