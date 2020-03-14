Monaco'da Aleksandr Golovin'in sözleşmesi uzatıldı
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco'da, orta saha oyuncusu Aleksandr Golovin'in sözleşmesi 2024'e kadar uzatıldı.
14.03.2020 20:18 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:18
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco'da, orta saha oyuncusu Aleksandr Golovin'in sözleşmesi 2024'e kadar uzatıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Rus milli oyuncunun 2023 yılında sona erecek kontratının 1 yıl daha uzatıldığı duyuruldu.
Golovin, 2018 yılında transfer olduğu Monaco'da bugüne kadar 65 maça çıkıp 7 gol attı.
Kaynak: AA