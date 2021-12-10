(Mona Lisa tablosunda arka planda hangisi...) Kim Milyoner Olmak İster 10 Aralık Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!
10 Aralık Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Leonardo da Vinci'nin "Mona Lisa" adlı tablosunda arka planda hangisi resmedilmiştir?...) Kim Milyoner Olmak İster 10 Aralık Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Leonardo da Vinci'nin "Mona Lisa" adlı tablosunda arka planda hangisi resmedilmiştir?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 50 BİN LİRALIK SORUSU
Leonardo da Vinci'nin "Mona Lisa" adlı tablosunda arka planda hangisi resmedilmiştir?
A-) Yelkenli bir gemi
B-) Bir şato
C-) Yıkık bir duvar
D-) Bir köprü
Doğru cevap: D şıkkı "Bir köprü"
Haberler.com - Gündem
Haberi Kaydet