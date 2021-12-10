(Mona Lisa tablosunda arka planda hangisi...) Kim Milyoner Olmak İster 10 Aralık Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! - Haberler
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(Mona Lisa tablosunda arka planda hangisi...) Kim Milyoner Olmak İster 10 Aralık Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

(Mona Lisa tablosunda arka planda hangisi...) Kim Milyoner Olmak İster 10 Aralık Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!
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10 Aralık Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Leonardo da Vinci'nin "Mona Lisa" adlı tablosunda arka planda hangisi resmedilmiştir?...) Kim Milyoner Olmak İster 10 Aralık Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Leonardo da Vinci'nin "Mona Lisa" adlı tablosunda arka planda hangisi resmedilmiştir?

(Mona Lisa tablosunda arka planda hangisi...) Kim Milyoner Olmak İster 10 Aralık Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 50 BİN LİRALIK SORUSU

Leonardo da Vinci'nin "Mona Lisa" adlı tablosunda arka planda hangisi resmedilmiştir?

A-) Yelkenli bir gemi

B-) Bir şato

C-) Yıkık bir duvar

D-) Bir köprü

Doğru cevap: D şıkkı "Bir köprü"

Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Rahmetli oldu' gafıyla şaşkına dönen Arif Şentürk sessizliğini bozdu

Kenan İmirzalıoğlu'nun "Rahmetli oldu" gafıyla şaşkına dönen Arif Şentürk sessizliğini bozdu

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