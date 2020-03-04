Mon Amour Kadınlar Günü'nde farkını konuşturacak
Anadolu yakasının en popüler mekanı Mon Amour, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de farkını ortaya koyuyor. Eğlence sektörüne yepyeni bir soluk getiren Man Amour, sürpriziyle bu özel günde kadınların kalbini fethedecek
04.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:43
Sektörün başarılı kadın işletmecilerinden İlgi Gövsa'nın kadın misafirlerini çiçeklerle karşılayacağı gecede misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Snob Magazin
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