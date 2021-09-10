Molozlar toplanıyor

Odunpazarı Belediyesi, rutin şekilde yaptığı temizlik hizmetlerinin yanında moloz ve hafriyatlarını da topluyor.

Belediye ekipleri, ev veya işyerlerinde yapılan tadilatlar sonrasında çıkan hafriyat ve molozları bulundukları yerden alarak çevre kirliliğinin önüne geçiyor.

Odunpazarı Belediyesi inşaat atıkları, moloz ve hafriyatları çuvallı olarak, çevreyi rahatsız etmeden temizliyor. Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından tadilat atıkları her gün düzenli olarak toplanıyor. Ekiplere bildirilen tadilat atıkları, 5 çuvala kadar ücretsiz olarak toplanıyor. 5 çuvalı geçen tadilat atıkları ise Odunpazarı Belediye Meclisinin kararı doğrultusunda ücret karşılığında alınarak bertaraf tesislerine götürülüyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan yetkililer, "Vatandaşların, izinsiz ve kaçak dökümün önüne geçmek için hafriyat ve moloz atıklarıyla ilgili olarak belediyemize müracaat etmeleri durumunda, 5 çuvalın altındaki atıkları ücretsiz olarak; 5 çuvalı geçen atıkları ise belirli bir ücret karşılığında alıyoruz. Böylelikle şehir içinde ve dışında bu tür atıkların ve kötü görüntünün önüne geçiyoruz. Amacımız,yaşadığımız alanların daha temiz bir görünüme sahip olmasını sağlamak. Ancak, bazı vatandaşlarımız ücret ödememek için sokaklara izinsiz ve kaçak döküm yapmaktadır. Bunun önüne geçerek ortak kullanım alanlarını temiz tutmak için hemşehrilerimizden, izinsiz ve kaçak dökümü 0 222 250 43 46 numaralı telefonu arayarak ekiplerimize bildirmelerini rica ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler