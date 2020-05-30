Moloz yüklü hafriyat kamyonu tehlike saçtı
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Moloz yüklü hafriyat kamyonu tehlike saçtı

Moloz yüklü hafriyat kamyonu tehlike saçtı Branda çekilmeyen kamyondan düşen molozlar diğer araçlara çarptı Arnavutköy Habipler yolunda moloz yüklü hafriyat kamyonundan yola düşen taşlar seyir halinde olan araçların camlarına çarptı.

30.05.2020 09:25 | Son Güncelleme: 30.05.2020 09:29

Moloz yüklü hafriyat kamyonu tehlike saçtı

Branda çekilmeyen kamyondan düşen molozlar diğer araçlara çarptı

İSTANBUL - Arnavutköy Habipler yolunda moloz yüklü hafriyat kamyonundan yola düşen taşlar seyir halinde olan araçların camlarına çarptı. Hafriyat kamyonunun tehlike saçtığı o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Habipler yolunda geçtiğimiz günlerde moloz yüklü hafriyat kamyonu diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Üstüne branda çekilmeyen kamyondan yola rüzgarın da etkisiyle moloz parçaları düştü. Düşen molozlar seyir haline olan araçların camına çarptı. Bir araca isabet eden hafriyat ve kamyondan yükselen dumanlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

(BT- ZA- ÖY-

Moloz yüklü hafriyat kamyonu tehlike saçtı

Kaynak: İHA

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