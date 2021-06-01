Moloz yığınları arasından uyuşturucu fışkırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Moloz yığınları arasından uyuşturucu fışkırdı

Moloz yığınları arasından uyuşturucu fışkırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada boş bir arsadaki moloz yığınları arasında satışa hazır şekilde fişeklenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada boş bir arsadaki moloz yığınları arasında satışa hazır şekilde fişeklenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik olarak denetim ve uygulamalarını sıklaştıran Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde uygulama yaptı. Aramalar sırasında metruk binaları, boş arsaları ve moloz yığınlarının olduğu bölgeleri de adeta didik didik eden polis ekipleri Hıdırağa Mahallesi Çiçek 1. Sokak ve Kalealtı 1. Sokak arasında bulunan boş arsadaki moloz yığınlarının arasında yapılan aramada çorap içerisinde fişeklenmiş halde satışa hazır 120 fişek bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi.

Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polis, yere dökülen uyuşturucuyu süpürge ile topladı
Polis, yere dökülen uyuşturucuyu süpürge ile topladı
Uyuşturucu parası için hırsızlık yapan şahıs kıskıvrak yakalandı
Uyuşturucu parası için hırsızlık yapan şahıs kıskıvrak yakalandı
Eve yapılan baskında, giysi dolabında yetiştirilen kenevir bulundu
Eve yapılan baskında, giysi dolabında yetiştirilen kenevir bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Adnan Menderes Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Hülya Avşar İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Nihat Özdemir Merih Demiral Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Moloz yığınları arasından uyuşturucu fışkırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 12:18:39. #1.15#

title