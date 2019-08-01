Moloz dolu kapları çöpe attı, yerlerine mama ve su dolu kaplar yerleştirdi

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sokak hayvanları için içerisine su ve mama doldurarak sokağa koyduğu kapların boşaltılarak, içine beton molozu doldurulduğunu iddia eden Özen Özkaya'yı (50) ziyaret etti. Belediye Başkanı Helvacıoğlu, moloz dolu kapları çöpe atarak, yerlerine mama ve su dolu kaplar yerleştirdi.

Keşan'da, Yukarı Zaferiye Mahallesi Lale Sokak'ta yaşayan ev kadını Özen Özkaya, sokak hayvanları için içerisine su ve mama doldurarak sokağa koyduğu kapların, bazı komşuları tarafından içi boşaltılarak, beton molozuyla doldurulduğunu iddia etti. Yaşananların haberlerde yer alması da geniş yankı uyandırdı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Özen Özkaya'yı evinde ziyaret ederek, konuyla ilgili bilgi aldı.

Toplumun sokak hayvanlarına sahip çıkması gerektiğini belirten Helvacıoğlu, "Ziyaretimizin sebebi mama ve su kaplarına moloz dökülmesinden duyduğumuz üzüntü. Komşulara da hak verin. Ortak bir çalışmayla bunu yapalım. Ama kimsenin sokak hayvanlarının kaplarına moloz dökmeye hakkı yok. Biz, sokak hayvanlarına önem veren bir belediyecilik yapacağız. Hayvan dostu bir belediye olacağız. Keşan sokak hayvanlarının bakımı konusunda Türkiye'ye örnek olacak bir yapıya sahip. Bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. Sokak hayvanlarımıza sahip çıkacağız" dedi.

Özen Özkaya da, sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini ifade ederek, "Ben 3 yaşımdan beri hayvan bakıyorum. Şimdiye kadar hiçbir şey olmadı. Herkes sorumluluk sahibi olmalı" diye konuştu.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, moloz dolu kapları çöpe atarak, yerlerine mama ve su dolu kaplar yerleştirdi.



Kaynak: DHA