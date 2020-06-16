Moloz doldurulan Kargı Deresi Vadisi, çöplüğü andırıyor
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Moloz doldurulan Kargı Deresi Vadisi, çöplüğü andırıyor

MUĞLA'nın Datça ilçesinde bulunan Kargı Deresi Vadisi, inşaat ve moloz atıklarıyla çöplüğe dönüştü.

Moloz doldurulan Kargı Deresi Vadisi, çöplüğü andırıyor
16.06.2020 15:14 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:17

MUĞLA'nın Datça ilçesinde bulunan Kargı Deresi Vadisi, inşaat ve moloz atıklarıyla çöplüğe dönüştü. Çöp dağlarının Datça'nın kanayan yarası haline geldiğini söyleyen ilçe halkı ise sorunun çözülmesini istiyor.

Datça merkezine yaklaşık 5 kilometre batısında bulunan ve denize kadar ulaşan Kargı Deresi yatağındaki çöp dağları, ürkütücü boyuta ulaştı. İnşaat atıkları ve molozların yanı sıra otomobil lastiklerinden, ev eşyasına ait çeşitli atık maddenin bulunduğu dere yatağıyla ilgili bir an önce önlem alınması isteniyor. İlçenin kanayan yarası haline dönüşen Kargı Deresi Vadisi'nde, dağ gibi yükselen inşaat ve moloz atıklarına ise her geçen gün yenileri ekleniyor. Vadi, hafriyat döküm sahası problemlinin bir türlü çözülememesi nedeniyle özellikle inşaatçıların moloz döküm sahası gibi kullanılıyor.

DATÇA'YA YAKIŞMIYORDatçalı Ayhan Çilemger (60), Kargı Deresi'ndeki görüntülerin Datça'ya hiç yakışmadığını belirterek, "Bu gördüğünüz alan, çöplük değil. Şehrin molozu, pisliği, inşaat atıkları, eski ev eşyaları, mermer parçaları ve daha neler neler. İnşaatçılar getirip buraya döküyorlar. Datça'nın en güzel vadisi bu hale geldi. Gelecekte bu bölge, sanayi alanı olarak düşünülüyor. Bu görüntü Datça'ya hiç yakışmıyor. Datça'nın dünyanın gözde yerlerinden biri. Havası, denizi, bol oksijeni ile dünyanın gözü burada, Ancak bu görüntüler Datça'ya yakışmıyor" dedi.YER ALTI SULARINA KARIŞABİLİR

Çifti Mehmet Teker ise (64), Kargı Deresi Vadisi'ndeki çöp dağlarının Datça'nın kanayan yarası haline geldiğini söyledi. Teker, "Yıllardan beri buradaki çöp belası defolup gitmedi. Gelen giden herkes çöpünü atıyor. Buradaki çöplerin yer altı suları ile ilgisi var mı, ben bilemem. Ancak içtiğimiz sulara bu güneş altında bekleyen bu çöplerden sızan tehlikeli maddelerin kanserojen etkisi olabilir. Burası büyük bir tehlike arz ediyor. Birkaç defa heyetler geldi, gitti. Keşif yapıldı. Tutanak tuttular. Ancak sonuçta bir şey değişmedi. Böyle devam ediyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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