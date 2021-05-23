Moloz dökülen alanda yangın
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Moloz dökülen alanda yangın

Moloz dökülen alanda yangın
Demirören Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, inşaat atıklarının döküldüğü alanda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, inşaat atıklarının döküldüğü alanda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Tavşanlı ilçesi Karkova Mahallesi'nde pazar yeri inşaatının molozlarının döküldüğü alanda gece yarısı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşların ardından yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü.


Moloz dökülen alanda yangın
Moloz dökülen alanda yangın
Moloz dökülen alanda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuna İşleyen

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