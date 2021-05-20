Moloz dökme tartışması kavgaya döndü

Moloz dökme tartışması kavgaya döndü Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki aile arasında çıkan moloz dökme tartışması sonrası taraflardan biri önce diğer ailenin bakkalına saldırdı ardından havaya ateş açarak kaçtı.

Moloz dökme tartışması kavgaya döndü

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki aile arasında çıkan moloz dökme tartışması sonrası taraflardan biri önce diğer ailenin bakkalına saldırdı ardından havaya ateş açarak kaçtı.

Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Cahit E. ile İzzet K. arasında boş arsaya dökülen molozlar yüzünden tartışma çıktı. Cahit E. boş arsadaki molozların kaldırılmasını isterken, İzzet K. ise arsadaki molozlar için belediye ekiplerine haber verildiğini ve gün içerisinde ekiplerin gelerek molozların kaldırılacağını söyledi. Bu cevap üzerine İzzet K. ile tartışmaya başlayan Cahit E. moloz parçalarından bir kaçını İzzet K.'nin bakkalına fırlattı. Cahit E.'nin eve gitmesi sonrası olay yerine yeğeni Ogün E. gelerek havaya ateş açtı. Mahallelinin sokağa dökülmesi sonrası Ogün E. bir otomobile atlayarak olay yerinden uzaklaştı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Vatandaşların ifadelerini alan ekipler, havaya ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçan Ogün E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Yeniçağ