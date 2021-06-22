Moloz dökerken böyle görüntülediler
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Moloz dökerken böyle görüntülediler

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Haberler | Yerel

- Moloz dökerken böyle görüntülediler Dağ yolunu moloz ve hafriyat döküm sahasına çevirmişler Muğla'nın Bodrum ilçesinde kimliği belirsiz vatandaşlarca bir kamyonetten yol kenarına moloz dökülmesi vatandaşlarca görüntülendi.

- Moloz dökerken böyle görüntülediler

Dağ yolunu moloz ve hafriyat döküm sahasına çevirmişler

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kimliği belirsiz vatandaşlarca bir kamyonetten yol kenarına moloz dökülmesi vatandaşlarca görüntülendi.

Bodrum'un Yakaköy Mahallesi ile Dereköy Mahallesi arasındaki dağ yolu, moloz ve hafriyat döküm sahasına dönüştürüldü. Bölge sakinleri tarafından çok kullanılmayan yolun ıssız olmasını fırsat bilen bazı kişiler, yol kenarına moloz ve hafriyatları döktüğü öğrenildi. O şahıslardan ikisi, mahalle sakinleri tarafından suçüstü yakalandı. Bir kamyonetle bölgeye gelen 2 kişi, molozları dökerken mahalle sakinlerince cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülendiklerini anlayan 2 şahsın, kendilerini görüntüleyen mahalle sakinine tepki gösterdiği öğrenildi. Mahalle sakinleri kamyonetin plakası ilgili birimlere ihbarda bulundu.

Moloz dökerken böyle görüntülediler
Moloz dökerken böyle görüntülediler
Moloz dökerken böyle görüntülediler
Moloz dökerken böyle görüntülediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür

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