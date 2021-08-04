Moloz bariyeri ile sel zararları azaltılacak
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Moloz bariyeri ile sel zararları azaltılacak

Moloz bariyeri ile sel zararları azaltılacak
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Selden etkilenen bölgelerde hasara neden olan molozlar için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü çalışmalarını yaygınlaştırıyor.

Selden etkilenen bölgelerde hasara neden olan molozlar için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü çalışmalarını yaygınlaştırıyor. DSİ 22. Bölge Müdürlüğü daha önce Rize'de uygulanan ve başarılı sonuç alınan moloz bariyerleri uygulamasını Trabzon'da da yapmaya başladı. Doğu Karadeniz'de yaşanan sel ve heyelan zararlarının azaltılması amacıyla Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğünce moloz bariyeri montajı gerçekleştiriliyor.

Trabzon'da tehlike oluşturan noktalara yapılacak çelik bariyerlerle yeni felaketlerin yaşanmaması hedefleniyor.

DSİ 22. Bölge Müdürü Emre Akçalı, Taşkınların rüsubat hareketliliğinden kaynaklandığını ifade eden Akçalı, "DSİ Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü olarak yıllardır bu konularda çalışmalar yapıyor, projeler uyguluyoruz. Ancak bazı zorlu kesimler oluyor. O bölümlere iş makinesinin inmesi ve malzeme iletilmesi çok zor, imkansıza yakın. " dedi.

Zorlu bölümlere yönelik dünyada yeni uygulanmaya başlanan moloz bariyeri sistemini Türkiye'de hayata geçirmeye başladıklarını dile getiren Akçalı, "Biz bunun ilk denemesini 4 yıl önce Rize'de gerçekleştirdik ve başarılı sonuçlar aldık. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli projenin yaygınlaştırılması talimatını verdi. Biz de şimdi bu projeyi vadi kapsamında ilk olarak Trabzon'un Araklı ilçesinin Çamlıktepe Mahallesi'nde uyguluyoruz. " diye konuştu. Akçalı, Çamlıktepe'de yaklaşık 2 yıl önce meydana gelen sel felaketini hatırlatarak, "Burada da yukarı havzada meydana gelen heyelanların çok büyük etkisi vardı. Bu tür sorunlara çözüm için moloz bariyeri uygulamasına başladık. Burada belirlediğimiz noktalarda 14 adet moloz bariyeri uygulayacağız. " bilgisini verdi.

Moloz bariyerlerinin yamaçlara uygulandığını anlatan Akçalı, şunları kaydetti: "Demir çubuklarla ankrajlanıyor. Sağlam kayalara 3 ve 6 metre olarak soketleniyor. Daha sonra çelik halkalarla ve onun önüne tel kafeslerle adeta örümcek ağı gibi bir gergi yapılıyor. Bunların metrekaresi 200 kilonewtona kadar dayanıklılık sağlayan bir sistem. Günlük su akışı bariyerlerin altından akıyor ancak bir taşkın anında ya da su yükseldiği anda rüsubat dediğimiz kaya, çakıl ve aynı zamanda odunsu materyali tuzaklayacak ve maslaktaki yerleri taşkından korumuş olacak. Ekiplerin çalışması yaklaşık 2 ay sonra tamamlanacak. "

Akçalı, Trabzon'daki bariyer çalışmalarının iki ay daha süreceğini sözlerine ekledi. DSİ devlet su işleri Trabzon sel

Kaynak: Habermetre

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