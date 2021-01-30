Molotoflu saldırıda suçüstü yakalandı
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Molotoflu saldırıda suçüstü yakalandı

30.01.2021 00:59 | Son Güncelleme: 30.01.2021 01:03
Molotoflu saldırıda suçüstü yakalandı

ADANA'da, bir iş yerine molotof kokteyli atan şüpheli, mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

ADANA'da, bir iş yerine molotof kokteyli atan şüpheli, mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi, Obalar Caddesi'nde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen şüpheli, elindeki molotof kokteyli cadde üzerindeki bisiklet ve motosiklet satan mağazaya atıp, kaçmak istedi. Bu sırada caddede devriye görevinde bulunan mahalle bekçileri, molotof kokteyli atan şüpheliyi kaçamadan suçüstü yakaladı. Şüpheli gözaltına alınıp, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Öte yandan, molotof kokteyli atılan iş yerinin elektrikli kepenginde hasar oluştu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Molotoflu saldırıda suçüstü yakalandı
Molotoflu saldırıda suçüstü yakalandı
Molotoflu saldırıda suçüstü yakalandı
Molotoflu saldırıda suçüstü yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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