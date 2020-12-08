Molnupiravir nedir? Koronaya karşı etkili olan molnupiravir özellikleri neler, ne işe yarar?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının seyrinin durdurulmasına karşı devam eden aşı çalışmaları kapsamında pek çok yeni madde gündeme geliyor. Molnupiravir nedir? Koronaya karşı etkili olan molnupiravir ne işe yarar?

Koronavirüs aşısı kapsamında gündeme gelen ve merak uyandıran antiviral ilaç olan molnupiravir hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

MOLNUPİRAVİR NEDİR?

Molnupiravir, ağızdan aktif olan ve influenza tedavisi için geliştirilmiş deneysel bir antiviral ilaçtır. Sentetik nükleosit türevi N4-hidroksisitidinin bir ön ilacıdır ve viral RNA replikasyonu sırasında kopyalama hatalarının eklenmesi yoluyla antiviral etkisini gösterir.

MOLNUPİRAVİR NE İŞE YARAR?

Koronavirüs salgınının seyrinin yavaşlatılmasına karşı denenen ilaçlardan biri olan molnupiravirin, daha önce influenzahastalıklarında kullanılan bir ilacın koronavirüsü 24 saatte öldürdüğü ortaya çıktı. Georgia Üniversitesi'nde hayvanlara yapılan deneylerde ilacı alan dağ gelinciklerinin 24 saat sonra korona virüsü diğer hayvanlara bulaştırmadıkları gözlemlendi.

Mart 2020'de SARS-CoV-2'ye karşı aktif olduğu tespit edildikten sonra, molnupiravir, Birleşik Krallık ve ABD'deki sağlıklı gönüllülerde "Güvenlik, Tolere Edilebilirlik ve Farmakokinetik" için bir çalışmada test edildi. Haziran 2020'de Ridgeback Biotherapeutics, ilacın COVID-19 tedavisi olarak etkinliğini test etmek için Faz II denemelerine geçtiğini duyurdu.

ABD ve Birleşik Krallık'ta hastanede yatan ve hastaneye kaldırılmayan az sayıdaki hasta üzerinde Temmuz ayında yürütülmüştür. Temmuz 2020'nin sonlarında ve henüz herhangi bir tıbbi veri yayınlamadan, ilacı geliştirmek için Ridgeback Biotherapeutics ile ortaklık yapan Merck, molnupiravir'i Eylül 2020'den başlayarak son aşılama aşamasına geçeceklerini de açıkladı. 19 Ekim 2020'de Merck, hastanede yatan hastalara odaklanan bir yıllık Aşama 2/3 çalışmasına başladı.

Molnupiravir ile ilgili çalışmalar yapan Georgia Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının hayvanlar üzerinde yaptığı testlerin sonuçları oldukça umut verici.