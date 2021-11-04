Molnupiravir: İngiltere'nin kullanımına onay verdiği antiviral Covid ilacı

İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu (MHRA), Covid-19 tedavisi için geliştirilen ve ağız yoluyla alınan bir ilaç olan Molnupiravir'e kullanım onayı verdi. Tablet, Covid teşhisi konulmuş kırılgan hastalara günde iki kez verilecek.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, tedavinin en kırılgan hastalar ve bağışıklığı çok zayıf olanlar için ''çığır açıcı'' nitelikte olduğunu söyledi.

Javid, "Bugün, ülkemiz için tarihi bir gün. İngilere, dünyada Covid tedavisi için evde kullanılan bir ilacı onaylayan ilk ülke oldu'' dedi.

Molnupiravir nedir?

ABD merkezli ilaç şirketi MSD ve Ridgeback Bioterapötiks tarafından üretilen Molnupiravir, Covid tedavisinde kullanılan ilk özel oral antiviral ilaç.

Hap, virüsün kendi kopyalarını oluşturmak için kullandığı bir enzimi hedef alarak genetik kodunu zedeliyor. Bunun virüsün çoğalmasını engelleyerek, vücuttaki virüs seviyelerini düşük tutacağı ve hastalığın şiddetini azaltacağı öngörülüyor.

MSD, tedavinin koronavirüsün yeni varyantlarına karşı gelecekte de eşit derecede etkili olmasını beklediklerini söyledi.

MHRA, ilacın hafif ve orta derecede Covid'i olan ve obezite, yaşlılık, diyabet veya kalp hastalığı gibi ciddi hastalıklara yakalanma riskleri olan kişilerde kullanılmasına izin verildiğini belirtti.

İngiltere, yıl sonuna kadar 480 bin doz Molnupiravir ilacı siparişi verdi.

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