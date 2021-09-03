Mollaoğlu Mahallesi'nde kaptaj çalışmalarını tamamlayarak içme ve kullanma suyuna ulaştı
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Mollaoğlu Mahallesi'nde kaptaj çalışmalarını tamamlayarak içme ve kullanma suyuna ulaştı

Mollaoğlu Mahallesi'nde kaptaj çalışmalarını tamamlayarak içme ve kullanma suyuna ulaştı
Bültenler - Haberler | Güncel

ESKİ ekipleri, Tepebaşı'na bağlı Mollaoğlu Mahallesi'nde kaptaj çalışmalarını tamamlayarak çevre halkının içme ve kullanma suyuna kavuşmasını sağladı.

İhtiyaç duyulan kırsal mahallelerde yapılan keşif ve tespitler çerçevesinde kaptaj çalışmalarına devam eden ESKİ, suyun yetersiz geldiği Mollaoğlu Mahallesi'nde kaptaj çalışmalarını tamamlayarak içme ve kullanma suyuna ulaştı.

Uygun kullanım suyuna kısa sürede ulaşan ekipler, 1200 metrelik hat yenileme çalışması ile mahalleye verilen su miktarını da arttırdı.

Çalışmalardan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Mollaoğlu Mahalle Muhtarı Enver Pekin, mahallenin su sorununun çözüldüğünü belirterek, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve ESKİ çalışanlarına mahalle sakinleri adına teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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