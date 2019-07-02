SANKO Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı ilk mezununu verdi.

Kimyager Nilay Uçar, "Kolorektal Kanser Tanısı Almış Hastalarda DNA Hasarının İncelenmesi ve DNA Hasarı Üzerine Beta Glukanın Onarıcı Rolünün Araştırılması" başlıklı tez konusunu SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Necla Benlier danışmanlığında başarı ile tamamlayarak MSc (Master of Science; Bilim Uzmanı) derecesini aldı.

SANKO Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen Bayram, Gaziantep'te, lisansüstü eğitimde multidisipliner bölümlerin önemine değinerek, "Moleküler Tıp Anabilim Dalı'nda tezli yüksek lisans eğitimine devam edeceğiz. Bir diğer yüksek lisans programımız olan Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler Anabilim Dalında da kısa bir süre sonra eğitimi başlatacağız" dedi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eyüp İlker Saygılı ise, "Moleküler Tıp farklı bilim dallarını içine alan multidisipliner bir programdır. Akademik kariyerinde moleküler çalışmalar yapmak isteyen, takım çalışmasını benimseyen lisans mezunlarına rehberlik ederek bilgilerimizi paylaşmaya hazırız" diye konuştu.

Prof. Dr. Saygılı, SANKO Üniversitesi olarak, evrensel boyutta etkin bilim üreten, ürettiğini paylaşan, liderlik yapabilecek ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek bilim insanı yetiştirmeyi hedeflediklerine vurgu yaptı.

SANKO Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından açılan Moleküler Tıp Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı'na başvuru ve ayrıntılı bilgi için www.sanko.edu.tr adresi ziyaret edilebilir. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA