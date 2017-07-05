Moldovalı Ortopedistler Türkiye'de Eğitim Alacak

Moldova Sağlık Bakanı Ruxanda Glavan, ülkedeki hastanelerde protez ve eklem ameliyatları için sırada bekleyenlerin sayısını azaltmak üzere ortopedi ile travmatoloji doktorlarını Romanya ve Türkiye'ye eğitime göndereceklerini bildirdi.



Glavan, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin farklı bölgelerindeki hastanelerden seçilen 30 ortopedi ve travmatoloji uzmanının, protez ve eklem ameliyatı eğitimi için birer aylığına önce Romanya'ya ardından Türkiye'ye gideceklerini açıkladı.



Eğitim masraflarının bu ülkelerce karşılanacağını, yol ücretlerinin ise Moldova'daki hastanelerin bütçelerinden temin edileceğini aktaran Glavan, "Eğitimler sonucunda, 4 yıl içinde hastanelerde protez ve eklem ameliyatı için sıra bekleyenler ortadan kalkacak. Yeni hastalara ise hızlı şekilde Avrupa standartlarında olduğu gibi 60 günde müdahale edilebilecek." diye konuştu.



Moldova Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede, protez takılması için sıra bekleyen 12 binden fazla hasta bulunuyor.