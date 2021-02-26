Moldovalı gelin gittiği kurslar sayesinde 21 yıldır yaşadığı Gaziantep'in kültürünü öğrendi

Gaziantep'te 21. yılını geçiren 47 yaşındaki Moldovalı Viorica Şen, gittiği kurslar sayesinde yapmayı öğrendiği yöresel yemekler ve nakış işleriyle çevresindekilerin takdirini topluyor.

Arkadaş aracılığıyla tanıştığı eşiyle evlenip 1998'de Alanya'ya yerleşen Şen, iki yıl burada yaşadıktan sonra eşinin memleketi Gaziantep'e geldi.

Kentte 21. yılını geçiren Şen, yöresel lezzetlerin ve kültürün ön plana çıktığı Gaziantep'te bir süre iki kızıyla ilgilendi. Şen, daha sonra ise hem Antep kültürünü öğrenmek hem de vaktini değerlendirmek için kurslara gitmeye başladı.

Kente ait yemekleri, nakışları, yöresel oyunları öğrenen Viorica Şen, uyumu ve sıcakkanlılığıyla çevresindekiler tarafından çok seviliyor.

Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'e geldiği ilk zamanlar çok zorlandığını ancak artık "Antepli" olduğunu söyledi.

Eşiyle tanışma sürecini anlatan Şen, "Ortak arkadaşımız aracılığıyla iletişim kurduk. Moldova'ya tanışmaya geldi ve 1 hafta kaldı. Ara ara ziyaretimize geldi. Annemin izniyle 3 ay içerisinde evlendik. Alanya'da restoranı vardı. Oraya yerleştik. Yabancılık çekmedim." dedi.

"Ramazan Bayramı'nda yuvalama, içli köfte yapıyorum"

Gaziantep'i beğenmesine rağmen alışmasının biraz zaman aldığını anlatan Şen, şunları kaydetti:

"Gaziantep'i tanımam lazım. Böyle evde oturarak olmaz dedim. Gaziantep çok zengin bir şehir, büyük, güzel. Müzeler, çarşılar, sinemalar olsun. Sonra belediyenin kurslarına yazıldım. Yemekleri öğrendim. Bizim yemekler farklı. Antep yemekleri farklı. Eşim Antepli olarak yemeği çok seviyor. Ben yemek kursuna yazıldım Pasta kursuna gittim. Mutlaka Ramazan Bayramı'nda yuvalama, içli köfte yapıyoruz. Köyümüzde de yemek yapmayı öğrendim. Eve gelince denemeye başladım. Mutlaka her yemeği denedim. Eşim yaptığım yemekleri çok beğendi. Daha güzel yapmak için belediyenin kurslarına gittim. Evde daha çok dolma, çiğ köfte, mercimekli köfte bunları yapıyorum. Yaptığım yemekleri akrabalara, komşulara tattırıyorum. 'Aferin, kısa zamanda öğrendin.' diyorlar. Ben mutluyum. Yemek kursundan sonra el işi de öğrenmeliyim. Hem meraklıyım hem de öğrenmek istedim. Antep işi ile tanıştım. Çok sabır gerektiriyor. Her genç kızın çeyizinde olması gereken bir şey. İğne oyası yaptım. Mefruşatla uğraştım."

"Antep yemeklerini çok seviyorum. Tencere yemeklerinin hepsini öğrendim." diyen Şen, eşinin akrabalarının da yemek yapmayı öğrenmesine yardımcı olduklarını ifade etti.

"Tamamen bizim kültürümüzü yaşamaya başladı"

Şahinbey Belediyesi Bostancı Mektebi Kültür Evi Tesis Yöneticisi Asiye Kirt de Viorica Şen'e kentin kültürünü öğretmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Daha önce de yabancı bir arkadaşımız vardı. Şimdi de Moldovalı bir arkadaşımız var. Severek, isteyerek geliyor. Biz de kendisine kucak açtık. Gaziantep kültürünü öğretmek istedik. İsteyerek, gönül vererek geliyor. Burada bir aile olduk. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Türk milleti misafirperverdir. Gelen kişilere gönlümüzü, yüreğimizi açıyoruz. Kültürümüzü tanıtıyoruz. Yaptığı ürünlerin paraya dönüşmesi de ayrı mutluluk veriyor. Aile bütçesine de katkı sağlıyor."

El sanatları eğitmeni Serpil Erten ise Viorica'nın hem kursiyeri hem de arkadaşı olduğunu anlatarak, "Buranın kültürüne çok alıştı. Zaman zaman bize de bir şeyler yapar getirir. Çok lezzetli yapar. Evine de gittim, çok misafirperver. Tamamen bizim kültürümüzü yaşamaya başladı. İyi bir anne. Viorica ile severek çalışıyorum." diye konuştu.

Kursiyerlerden Eda Gizem Torun da Viorica'yı yabancı olarak görmediklerinin altını çizerek "Bizden biri olmuş. Hem ikinci hocamız gibi. Kendisi yetenekli olduğu için onun yaptığı takılardan fikir ediniyoruz. Aynı zamanda bizim yaşımızda çocukları olduğu için ablamız gibi. Gayret iyi anlaşıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal