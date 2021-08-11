Moldova yönetimi, "Transdinyester" meselesinin barış yoluyla çözülmesinden yana

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, ülkesindeki "Transdinyester" meselesinin barış ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğunu belirtti.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, ülkesindeki "Transdinyester" meselesinin barış ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğunu belirtti.

Sandu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, başkent Kişinev'de Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak ile görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede, ikili ilişkileri ele aldıklarını ifade eden Sandu, Moldova vatandaşlarının çıkarları doğrultusunda Rusya ile yapıcı ve pragmatik diyalog kurmak istediklerini vurguladı.

İki ülke arasında temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarına dikkati çeken Sandu, Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesi meselesini de ele aldıklarını kaydetti.

Sandu, "Bu meselenin çözümüne ilişkin sürecin, ülkemizin uluslararası toplum tarafından kabul görmüş toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösterilmesi doğrultusunda mevcut müzakere platformlarında siyasi, diplomatik ve barışçıl yollarla başlatılmasından yana olduğumuzu teyit ettim." ifadesini kullandı.

"Transdinyester, Moldova'nın iç meselesidir"

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Kozak da gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmenin "yapıcı" olduğunu vurgulayarak, "Ticaret alanında iş birliği, vergisiz ticaretin gerçekleştirilmesi ve bu alanda bazı engellerinin kaldırılması konusunda anlaştık." dedi.

Rus doğal gazının Moldova'ya sevkiyatıyla ilgili yeni bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını belirten Kozak, "Doğal gaz fiyatıyla ilgili diyaloğa ve karşılıklı çıkarlar doğrultusunda çözüme ihtiyaç var. Bu konuda müzakereleri sürdüreceğiz." diye konuştu.

Transdinyester meselesine de değinen Kozak, bunun Moldova'nın iç meselesi olduğuna işaret ederek, "Rusya, Moldova ve Transdinyester'in anlaşması için girişimlerde bulunmaya hazır. Daha fazlası olamaz. Eskiden olduğu gibi meselenin çözümüne ilişkin şartlar koşmaya hazır değiliz. Bu bizim değil, sizin iç meselenizdir. Sandu, bölgenin abluka altına alınmayacağına dair söz verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Transdinyester'in Kobasna köyünde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan Rusya'ya ait cephanenin imha edilmesi konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını dile getiren Kozak, bu sorunla ilgili temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Kozak, yeni Moldova hükümetiyle çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Moldova'nın Transdinyester meselesi

Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Dinyester Nehri'nin doğu kıyısında kalan Transdinyester de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti.

Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 22 Temmuz 1992'de ateşkesle son bulmuştu.

Moldova ile Transdinyester arasında 1993'te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde çözüm görüşmeleri başlamıştı. AGİT bünyesinde 5+2 formatında yapılan müzakerelere; Transdinyester, Moldova, Rusya, Ukrayna, ABD ile AGİT ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri katılıyor.

Moldova içinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Birleşmiş Milletler (BM) üyesi hiçbir ülke tarafından tanınmayan Transdinyester'in kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor.

"Barış gücü" adını verdiği askeri birliklerini Transdinyester'e yerleştiren Rusya'nın, bölgenin desteklenmesi için her yıl milyonlarca dolar aktardığı belirtiliyor.

Rusya'nın Sovyetler Birliği döneminde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan en büyük cephanesi, Transdinyester'in Kobasna köyünde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu