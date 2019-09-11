Moldova'yı 4-0 yenen Ay-Yıldızlılar, H Grubu'nda liderliğe yükseldi!

Moldova'yı deplasmanda 4-0 mağlup eden A Milli Takımımız puanını 15'e çıkardı ve H Grubu'nda liderliğe yükseldi.

11.09.2019 00:01
Moldova'yı 4-0 yenen Ay-Yıldızlılar, H Grubu'nda liderliğe yükseldi!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Türkiye, Moldova'yı 4-0 yendi. H Grubu'nda günün diğer maçlarında Fransa Andorra'yı 2-0, Arnavutluk da İzlanda'yı 4-2 mağlup etti.

İŞTE PUAN DURUMU:

1- TÜRKİYE: 15 puan

2- Fransa: 15 puan

3- İzlanda: 12 puan

4- Arnavutluk: 9 puan

5- Moldova: 3 puan

6- Andorra: 0 puan

Moldova'yı 4-0 yenen Ay-Yıldızlılar, H Grubu'nda liderliğe yükseldi!
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YORUMLAR (1)

  • GEMLİK:
    Fransa, mazlum Afrika ülkelerini sömürüyor, biz onları sahadan süpürüp saf dışı bırakacağız. İzlanda ile birlikte gideceğiz.
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