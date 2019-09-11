Moldova'yı 4-0 yenen Ay-Yıldızlılar, H Grubu'nda liderliğe yükseldi!
Moldova'yı deplasmanda 4-0 mağlup eden A Milli Takımımız puanını 15'e çıkardı ve H Grubu'nda liderliğe yükseldi.
11.09.2019 00:01
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Türkiye, Moldova'yı 4-0 yendi. H Grubu'nda günün diğer maçlarında Fransa Andorra'yı 2-0, Arnavutluk da İzlanda'yı 4-2 mağlup etti.
İŞTE PUAN DURUMU:
1- TÜRKİYE: 15 puan
2- Fransa: 15 puan
3- İzlanda: 12 puan
4- Arnavutluk: 9 puan
5- Moldova: 3 puan
6- Andorra: 0 puan