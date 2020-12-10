Moldova ve Ukrayna, toprak bütünlüğünü sağlamak için birlikte çalışacak
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Moldova ve Ukrayna, toprak bütünlüğünü sağlamak için birlikte çalışacak

10.12.2020 19:03 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:07
Moldova ve Ukrayna, toprak bütünlüğünü sağlamak için birlikte çalışacak

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Moldova ile Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü sağlamak için birlikte çalışacaklarını söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Moldova ile Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü sağlamak için birlikte çalışacaklarını söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Aureliu Ciocoi, Moldova'nın başkenti Kişinev'de görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi.

Kuleba, burada yaptığı konuşmada, Moldova ile ikili ilişkileri her seviyede geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Moldova ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyon konusunda birlikte çalışacağını belirten Kuleba, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediği için Moldova'ya teşekkür etti.

Kuleba, Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" meselesinde Moldova'yı her zaman desteklediklerini belirterek, "Ülkelerimiz, kendi toprak bütünlüğünü sağlayacak projeler gerçekleştirme ve girişimlerde bulunma için ileride birlikte çalışacak." dedi.

Moldova'nın, gerçekleşecek Kırım Platformunda aktif rol almasını beklediklerini dile getiren Kuleba, "Moldova'nın güvenliği, bizim güvenliğimiz, Ukrayna'nın güvenliği de Moldova'nın güvenliği demektir." ifadelerini kullandı.

Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Aureliu Ciocoi da Ukrayna ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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