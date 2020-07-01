Moldova ve Türkiye arasında hava ulaşımı başladı Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanlığı, Türkiye ile hava ulaşımının tekrar başladığını bildirdi.

Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanlığı, Türkiye ile hava ulaşımının tekrar başladığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan Moldova ve Türkiye arasındaki uçuşların yeniden başladığı belirtildi. Vatandaşların uçuşlar esnasında koruyucu maske takması gerektiği aktarılan açıklamada, "Türkiye'ye giriş yapan şahıslar muayene edilecek. Salgın belirtileri olanlara Kovid-19 testi yapılacak. Testi pozitif çıkanlar Türkiye'de tedavi edilecek." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Türkiye'nin, İran ile sınır kapısı hariç tüm kapıları 11 Haziran'da açtığı hatırlatıldı. Kaynak: AA