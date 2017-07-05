Moldova, Ukrayna ve Gürcistan Parlamentolarından AB'ye Çağrı

Moldova, Ukrayna ve Gürcistan parlamentoları ülkelerinin, Avrupa Birliğine (AB) üye yapılmasıyla ilgili ortak bir deklarasyon hazırladı.



Moldpres haber ajansına göre, Moldova, Ukrayna ve Gürcistan parlamento başkanları imzaladıkları deklarasyonda, Avrupa Parlamentosundan, ülkelerinin AB üyeliğinin gerekli olduğu yönünde karar almasını istedi.



Böyle bir kararın üç ülkenin de demokratik reformları hızlandırmasında etkili olacağı kaydedilen deklarasyonda, kararın, sonbaharda yapılması planlanan AB Doğu Ortaklığı Zirvesi'ne kadar alınması talep edildi.