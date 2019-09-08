Moldova - Türkiye maçını Davide Massa yönetecek

08.09.2019 12:48

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda deplasmanda Moldova ile oynayacağı maçın hakemi Davide Massa oldu.



A Milli Futbol Takımı, 10 Eylül Salı günü 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu altıncı maçında Kişinev'deki Zimbru Stadyumu'nda Moldova ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek. Massa'nın yardımcılıklarını Filoppo Meli ve Alberto Tegoni yapacak. Maurizio Mariani ise dördüncü hakem olarak görev alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA