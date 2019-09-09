Moldova-Türkiye maçına doğru

09.09.2019 14:52

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında yarın Türkiye'yi konuk edecek Moldova Milli Takımı'nda teknik direktör Semen Altman, hem savunmada hem hücumda dengeli oynamaları gerektiğini söyledi.

Zimbru Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında görüşlerini aktaran Altman, takımın iyi bir durumda olduğunu belirterek, "Türkiye'yi detaylı bir şekilde inceledik. Maç planımızı yaptık. Kadroda sakat futbolcumuz bulunmuyor. Türkiye karşısında hem savunmada hem de hücumda dengeli bir oyun oynamalıyız." ifadelerini kullandı.

Son oynadıkları maça göre kadroda değişiklik yapacağını aktaran 73 yaşındaki teknik adam, "Modern tarzda bir futbol oynamaya çalışıyoruz. Daha iyi olacağız. Taraftarımız bizden iyi sonuçlar almamızı bekliyor. Sorumluluğumuzun farkındayız. Elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Semen Altman, Avrupa takımları ile mücadele edebilecek bir kadro oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Grupta 6 puan kazanma hedefi koymuştuk. Bu hedefe ulaşmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

"Alexei Koşelev: "Agresif oynamalıyız"

Moldova Milli Takımı'nın kalecisi Alexei Koşelev ise Türkiye karşısında agresif bir futbol oynamak zorunda olduklarını kaydetti.

Yaptıkları son maçta iyi bir performans gösteremediklerinin altını çizen Koşelev, "Türkiye, çok yüksek seviyede futbol oynayan, hareketli bir takım. Birçok kaliteli oyuncuya sahip. Bize karşı hızlı bir oyun oynayacaklarını düşünüyorum. İyi bir oyun kurgusu oluşturmalıyız. Türkiye karşısında agresif bir futbol oynamak zorundayız." şeklinde konuştu.

Milli takım kadrosunda deneyimli oyunculara sahip olduklarını aktaran 25 yaşındaki file bekçisi, "Bu, bizim artımız. Hızlı ve teknik oyuncularla hücumda bir şeyler üretmeye çalışacağız. Türkiye karşısında iyi bir sonuç alabilmek için çaba göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA