Moldova - Türkiye maçı canlı izle (TRT 1 canlı yayın)

10.09.2019 20:00

2020 Avrupa Şampiyonası EURO 2020 grup elemelerinde millilerimiz Moldova deplasmanında. TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak Moldova Türkiye maçı başlama saati 21.45. Maçın ilk onbirleri, canlı yayın bağlantısı ve detaylar haberimizde.

MOLDOVA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek. Müsabakada, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Davide Massa düdük çalacak. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Alberto Tegoni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Maurizio Mariani olacak. Başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

MOLDOVA - TÜRKİYE MAÇI CANLI YAYINI





MOLDOVA - TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER

Milli takımda Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

Moldova: Alexei Coselev, Oleg Reabcuik, Igor Armas, Catalin Carp, Dinu Graur, Artur Ionita, Eugeniu Cebotaru, Radu Ginsari, Alexandru Suvorov, Victor Mudrac, Vadim Cemirtan.

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç, Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun.