Moldova-Türkiye
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. haftasında yapılacak Moldova-Türkiye maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ZimbruHakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Alberto Tegoni (İtalya)Moldova: Koşelev, Graur, Mudrac, Efros, Reabciuk, Cebotaru, Turcan, Ionita,...
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. haftasında yapılacak Moldova-Türkiye maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Zimbru
Hakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Alberto Tegoni (İtalya)
Moldova: Koşelev, Graur, Mudrac, Efros, Reabciuk, Cebotaru, Turcan, Ionita, Suvorov, Ginsari, Sandu
Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Deniz Türüç, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Cenk Tosun